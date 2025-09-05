Kastamonu'da 3 Gün Sürecek Kamp ve Offroad Festivali Başladı

KASDOFF öncülüğünde Uzunyazı'da renkli etkinlikler

Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen ve kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde başladı. Etkinlik toplam 3 gün sürecek.

Festival programında konserler, açık hava sineması, çeşitli oyun ve yarışlar ile offroad araçlarının performans gösterisi yer alıyor. Etkinlik Pazar günü sona erecek.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, açılışta yaptığı konuşmada kulüp üyelerini tebrik etti ve şunları söyledi: "Offroad meselesi birçok kişinin içerisinde uhde olarak kalıyor. Kastamonu'muza yeni bir değer kattığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Kastamonu birçok alanda ön plana çıkmaya başladı. İnşallah bu alanda da, sizlerin bu projeleri daha geliştirmesi ile ünü ülke sınırlarını aşar. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Bu projelerin yarınları bu günlerden daha güzel olsun dileklerini sunuyorum."

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Seven ise, "Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak bu etkinliğe geçen yıl da destek vermiştik bu sene de destek veriyoruz. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz yapamadığımız yerde gönülden destekliyoruz. Sizleri tebrik ediyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ve MÜSİAD Kastamonu Şube Başkanı Sadık Kışlı da etkinlik dolayısıyla ekibi kutladı.

Konuşmaların ardından kamp ateşinin yakılmasıyla festival resmen başladı.

Kastamonu'da 3 gün sürecek Kamp ve Offroad Festivali başladı. Kastamonu Doğa Sporları ve Offroad (KASDOFF) Kulübü tarafından düzenlenen, kamu kurumlarınca desteklenen festival, Uzunyazı mevkisinde gerçekleştiriliyor. Pazar günü sona erecek festivalde konserler, açık hava sineması, çeşitli oyun ve yarışlar ile offroad araçlarının performans gösterisi yer alacak.