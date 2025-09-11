Kastamonu'da 6 km'lik Yol Asfaltlandı: Köylüler Davul Zurna ile Kutladı

Açılış töreni ve kutlama

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yolu asfaltlanan Çaybaşı köyü sakinleri, davul zurna eşliğinde oynayarak açılışı kutladı.

Hanönü ilçesi ile Çaybaşı köyü arasındaki 6 kilometrelik yol, bitümlü sıcak karışım asfaltla kaplandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Hanönü Kaymakamı Emre Oktay ve Belediye Başkanı Metin Yamalı ile kurum amirleri ve köy sakinlerinin katılımıyla yolun açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Emre Oktay burada yaptığı konuşmada, yolun yapımına emek verenlere teşekkür ederek, "Rabb'im kazasız belasız kullanmayı nasip etsin. Bizlere de daha güzel hizmetler etmeyi Rabb'im nasip etsin inşallah." ifadesini kullandı.

Muhtar Servet Özcan ise yolun yapılmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyledi.

Hanönü Müftüsü Ekrem Yıldızhan'ın dua etmesinin ardından kurdele kesilerek yol kullanıma açıldı.

Muhtar Servet Özcan ve köylüler, daha sonra yolun yapımını davul zurna eşliğinde oynayarak kutladı. Belediye Başkanı Metin Yamalı da oyunlara katılarak vatandaşların mutluluğunu paylaştı.

