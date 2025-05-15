Kastamonu'da 67 Ebe için Doğuma Hazırlık Eğitimi Düzenlendi

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Gebe Okulu Programı çerçevesinde 67 ebelik öğrencisine "Doğuma Hazırlık Eğitimi" verdi.

Eğitim etkinliği, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda 12 eğitimcinin katılımı ile gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, eğitimin açılışında yaptığı konuşmada “Normal doğum eylem planı” kapsamında gebe okullarının önemine dikkat çekti.

Yavuzyılmaz, sağlık profesyonellerinin yürüttüğü bu tür eğitimlerin sağlık alanındaki gelişim üzerindeki etkisini vurguladı.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mehmet Yıldırım ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Emire Er tarafından eğitim programının detaylarına dair bilgiler verildi.

Üç gün süren eğitim programı boyunca gebelik, doğum ve bebek bakımı konularında kapsamlı bilgiler sunuldu. Kursun sonunda katılımcılara katılım ve teşekkür belgeleri verildi.

Kastamonu'da 67 ebeye "Doğuma hazırlık eğitimi" verildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığının Gebe Okulu Programı kapsamında, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime, 12 eğitimci ve 67 katılımcı katıldı.

Kastamonu'da 67 ebeye "Doğuma hazırlık eğitimi" verildi. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kadın ve Üreme Sağlığı Daire Başkanlığının Gebe Okulu Programı kapsamında, Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda düzenlenen eğitime, 12 eğitimci ve 67 katılımcı katıldı.