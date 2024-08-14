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Kastamonu'da AK Parti'nin 23. Kuruluş Yılı Etkinliği Gerçekleşti

Kastamonu'da AK Parti, 23. kuruluş yıl dönümünü coşkuyla kutladı, eski görüntülerle geçmişe dönüldü.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 16:40
Kastamonu'da AK Parti'nin 23. Kuruluş Yılı Etkinliği Gerçekleşti

Kastamonu'da AK Parti'nin 23. Kuruluş Yılı Etkinliği

Kastamonu'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), kuruluşunun 23. yıl dönümünü özel bir programla kutladı. Etkinlik, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi ve dua ile İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Geçmişe Yolculuk

Programda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Mart 1999'da Kastamonu'daki ziyareti sırasında yaptığı konuşmanın görüntüleri katılımcılara gösterildi. Bu etkileyici video, partinin geçmişine ışık tutarak katılımcılara nostaljik anlar yaşattı.

Konuşmalar ve Vurgular

Eski AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Keskin, programda yaptığı konuşmada, "Bu videoda Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin durumunu, hedeflerini ve Müslüman Türk milletinin yaşam tarzını o gün anlatmıştı. Zorluklara rağmen 25 yıl önce söylediklerini sırayla gerçekleştirdi," diyerek geçmişe dönük değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci ise, partisinin halkın sorunlarını kendi çıkarlarının önünde gören bir yapıda olduğunu belirtti. Ayrıca, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgili de, "Özgürlük, insan hakları ve demokrasi gibi kavramların arka planda kalmaya başladığı bu çağda Erdoğan'ın neferi olmaktan gurur duyuyoruz," şeklinde ifade etti.

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