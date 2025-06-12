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Kastamonu'da 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' Coşkuyla Tamamlandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen 95 kilometrelik 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' kalabalık bir katılımla sona erdi.

Yayın Tarihi: 12.06.2025 20:49
Güncelleme Tarihi: 12.06.2025 20:49
Kastamonu'da 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü' Coşkuyla Tamamlandı

Kastamonu'da Tarihi Yürüyüş Tamamlandı

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'ndan Anadolu'ya gönderilen silah ve cephanenin taşındığı 95 kilometrelik güzergah üzerinde düzenlenen 'Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü', 9 Haziran'da İnebolu Türk Ocakları önünden başlayarak Kastamonu'da sona erdi. Yürüyüş sonunda katılımcılar Kışla Parkı'nda alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı.

Kortej Yürüyüşü ve Mehteran Performansı

Yürüyüş sonrası, Cumhuriyet Meydanı'na mehteran takımı eşliğinde bir kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Burada düzenlenen programda, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları gösteri uçuşları gerçekleştirdi.

Katılımcılara Sertifika

Programda, en genç, en tecrübeli ve yürüyüş liderine takım sertifikaları verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, katılımcılara teşekkür ederek, bu yürüyüşün anlamına dikkat çekti. Kuşcu, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, milletimizin kararlılığını ve vatan aşkını simgeliyor," dedi.

Kastamonu'nun Kurtuluş Savaşındaki Rolü

Kastamonu’nun tarihi rolüne vurgu yapan Kuşcu, "Bu şehir, bağımsızlık için her türlü fedakarlığı göze aldı. Kadınlar, erkekler cepheye cephane taşırken şehit olan Şerife Bacı gibi kahramanlar tarih yazdı," ifadesini kullandı.

Gençliğe Yatırım ve Gelecek Vizyonu

Kuçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gençliğe yatırım yaparak, tarihle barışık, kültürüne sahip çıkan bir nesil için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, sporun yanı sıra değerlerle dolu bir gençlik için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Unutulmaz Anlar

Program, Kastamonu Atabeygazi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle son buldu. Törene, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve birçok protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğe Antalya'dan katılan Ayla Akın, 95 kilometrelik yürüyüşü 9 aylık Toy Poodle cinsi 'Heaven' isimli köpeğiyle tamamladı. Akın, "Heaven'ın, katılımcıların maskotu gibi olduğunu," ifade etti.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95...

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı. Kışla Parkı'nda karşılanan yürüyüşçüler, mehteran takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95...

Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" tamamlandı. Kışla Parkı'nda karşılanan yürüyüşçüler, mehteran takımı eşliğindeki kortej yürüyüşüyle Cumhuriyet Meydanı'na geldi.

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