Kastamonu'da Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı, Sürücü Ağır

Kastamonu'da bariyere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı
Havalimanı Kavşağı'nda kaza: Sürücü ağır yaralı
Kastamonu'da meydana gelen kazada, N.S. idaresindeki 37 PH 345 plakalı otomobil Havalimanı Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.
Kazada sürücü N.S. ile S.Z, N.Y, N.K. ve C.K. yaralandı. Yaralılar ambulanlarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, yaralılardan N.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Ankara-Kastamonu kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
