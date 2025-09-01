DOLAR
Kastamonu'da Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı, Sürücü Ağır

Kastamonu Havalimanı Kavşağı'nda bariyere çarpan 37 PH 345 plakalı otomobilde 5 kişi yaralandı; sürücü N.S.'nin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:34
Kastamonu'da Bariyere Çarpan Otomobilde 5 Kişi Yaralandı, Sürücü Ağır

Kastamonu'da bariyere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

Havalimanı Kavşağı'nda kaza: Sürücü ağır yaralı

Kastamonu'da meydana gelen kazada, N.S. idaresindeki 37 PH 345 plakalı otomobil Havalimanı Kavşağı mevkisinde bariyere çarptı.

Kazada sürücü N.S. ile S.Z, N.Y, N.K. ve C.K. yaralandı. Yaralılar ambulanlarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yaralılardan N.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Ankara-Kastamonu kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.







