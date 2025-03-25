Kastamonu'da Bir Kişi Aç Tilkiyi Etli Ekmekle Besledi

Kastamonu'da Aç Tilkiye Yardım Eli

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, bir kişinin aç kalan bir tilkiyi yöresel etli ekmek ile beslemesi, sosyal medyada duygu dolu anların paylaşılmasına neden oldu.

Hüseyin Bakır'dan Anlamlı Hareket

Çanakkale'de esnaflık yapan Hüseyin Bakır, bayram tatili için memleketi Küre'nin Afşar köyüne döndü. Evinde oturduğu sırada dışarıda dolaşan bir tilkiyi fark eden Bakır, ona yiyecek vererek yardım etmeye karar verdi.

Hüseyin Bakır, aç kalan tilkiye evinde hazırladığı, kentin yöresel coğrafi işaretli ürünü olan etli ekmekten ikram etti. Tilkiyi eliyle besleyen Bakır, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, hayvanseverlerle paylaştı.

Bu sıcak ve hoş an, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük beğeni topladı ve doğaya karşı duyarlılığın örneği olarak değerlendirildi.