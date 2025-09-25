Kastamonu'da bozayı köyün su deposunu devirdi — Fotokapanla görüntülendi

Abana ilçesi Yeşilyuva köyünde bozayının su deposunu devirdiği ve suyun kesildiği anlar fotokapanla kaydedildi; muhtar önlem talep ediyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 13:28
Yeşilyuva köyü sakinleri, içme suyunun zaman zaman kesilmesi üzerine depoda yaptıkları incelemede hasar buldu. Olayın tekrarlanması üzerine muhtar Metin Bora ve köylüler, depo çevresine fotokapan kurdu.

Fotokapan kayıtları olayı doğruladı

Kayıtlarda, bozayının basınç düşürücü aktarma deposunu yan çevirdiği ve kapağını açıp içindeki suyu içtiği görüldü. Bu davranış köyde suyun kesilmesine neden oldu ve vatandaşların suya erişimini etkiledi.

Muhtar uyarıyor

Metin Bora, AA muhabirine yaptığı açıklamada sorunun kaynağını araştırdıklarını belirtti ve olayla ilgili şunları söyledi: "Deponun yanına fotokapan kurduk. Dördüncü seferde kameraya bakınca bunu yapanın ayı olduğunu gördük. Köyümüzün içine kadar geliyor. Biraz tehlikeli olmaya başladı. Depoya tek başına çıkamıyoruz, birkaç kişi çıkıyoruz. Can güvenliğimizi tehlikeye atmaya başladı. Önlem alınmasını istiyoruz."

Bora, olayın sürmesi halinde bozayı için su içebileceği bir alan oluşturmayı düşündüklerini de kaydetti.

