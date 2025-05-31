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Kastamonu'da Çeltik Ekim Dönemi Leylekler İçin Beslenme Fırsatı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik ekimi döneminde leylekler, traktörlerin peşinde böcek avlayarak yavrularını besliyor.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 12:34
Kastamonu'da Çeltik Ekim Dönemi Leylekler İçin Beslenme Fırsatı

Kastamonu'da Çeltik Ekim Dönemi Leylekler İçin Beslenme Fırsatı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeltik ekim zamanında leylekler, traktörlerin peşinde dolanarak böcek avlıyor. Bu doğal döngü, hem leylekler hem de tarım üretimi açısından büyük önem taşıyor.

İlkbahar Göçü ve Beslenme Dönemi

Her yıl mart ayında Afrika'dan gelen leylekler, bölgeye yerleştikten sonra evlerin çatılarında ve direklerde kuluçka sürecine giriyor. Yumurtadan çıkan yavrularını sağlıklı bir şekilde beslemek için çeltik ekimi sırasında tarlalarda böcekleri avlayarak besleniyorlar.

Abdulmuttalip Karakurt, çeltik üreticisi olarak Tosya'da leyleklerin çok sevildiğini belirtti. Yaklaşık 40 yıldır çeltik eken Karakurt, "Çeltiği takip ederek her yıl aynı dönemde köylerimize geliyorlar" dedi.

Köylüler İçin Faydalı Bir Doğa Olayı

Ortalıca Köyü Muhtarı Salih Uysal, leyleklerin gelmesini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirirken, "Bunlar bizim tarla sürümlerinde besleniyor ve zararlı böcekleri de yok ediyorlar" ifadelerini kullandı. Leyleklerin, su tavalarında bulunan zararlı böcekleri yiyerek bölge tarımına katkı sağladığını vurguladı.

Kastamonu'da çeltik ekimi döneminde leyleklerin traktörlerin arkasında dolaşarak böcek avlaması, doğanın dengesini koruma açısından önemli bir unsur oluşturmaktadır. Tarım ve doğal yaşamın bir arada sürdüğü bu özel dönemde köylüler leyleklerin gelmesini her yıl dört gözle bekliyor.

İlkbaharda Kastamonu'nun Tosya ilçesine göç eden leylekler, çeltik ekiminin sürdüğü tarlalarda...

İlkbaharda Kastamonu'nun Tosya ilçesine göç eden leylekler, çeltik ekiminin sürdüğü tarlalarda traktörlerin peşinden giderek çekirge ve böceklerle besleniyor.

İlkbaharda Kastamonu'nun Tosya ilçesine göç eden leylekler, çeltik ekiminin sürdüğü tarlalarda...

İlkbaharda Kastamonu'nun Tosya ilçesine göç eden leylekler, çeltik ekiminin sürdüğü tarlalarda traktörlerin peşinden giderek çekirge ve böceklerle besleniyor.

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