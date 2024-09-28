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Kastamonu'da Çukura Düşen Ayı Başarıyla Kurtarıldı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, yerel ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 16:15
Kastamonu'da Çukura Düşen Ayı Başarıyla Kurtarıldı

Kastamonu'da Ayı Kurtarma Operasyonu

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde, Sirke köyü yakınlarında meydana gelen olayda, çukura düşen bir ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Hanönü Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olayın Gelişimi

Yaklaşık 8 metre derinliğindeki çukura düşen ayıyı fark eden vatandaşlar, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirimde bulundu. Milli Parklar ekipleri, ayının bulunduğu yerden çıkarılması için Hanönü Belediyesinden yardım talep etti.

Başkan Yamalı ve Ekiplerinin Müdahalesi

Belediye Başkanı Metin Yamalı, ekipleriyle birlikte olay yerine intikal etti. Belediye ekipleri, iş makinesi ile çukurun ağzını genişleterek ayının çıkabileceği bir alan oluşturdu.

Ayının Ormana Dönüşü

Kurtarılan ayı, bölgedeki müdahalelerin ardından hızla ormanlık alana doğru koşarak uzaklaştı. Bu olay, yerel ekiplerin doğa dostu yaklaşımının güzel bir örneği olarak dikkat çekti.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından...

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde çukura düşen ayı, Milli Parklar ve belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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