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Kastamonu'da Dronla Görüntülenen Etkileyici Sis Olayı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde oluşan sis, dronla görüntülendi ve kıyı balıkçılarını olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 12:14
Kastamonu'da Dronla Görüntülenen Etkileyici Sis Olayı

Kastamonu'da Dronla Görüntülenen Etkileyici Sis Olayı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, etkileyici bir sis manzarası dron ile görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, özellikle poyraz rüzgarının etkisiyle şehirde deniz suyu sıcaklığı 14 dereceye kadar düştü.

Deniz suyunun soğuması ve hava sıcaklığının 30 derece civarında seyretmesi, deniz üzerinde yoğun bir sis tabakası oluşmasına neden oldu. Bu durum, kıyı kesimini kaplarken, zaman zaman ilçe merkezinde de etkili oldu.

Oluşan bu yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, kıyı balıkçıları için zorluklar yarattı ve balık avlama faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Dron ile kaydedilen bu doğal olay, izleyenleri adeta büyüledi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde oluşan sis, dronla kaydedildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde oluşan sis, dronla kaydedildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde oluşan sis, dronla kaydedildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde oluşan sis, dronla kaydedildi.

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