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Kastamonu'da Düğün Yemeği Zehirlenmesi: 91 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'daki bir düğünde yemeğinden zehirlenen 91 kişi, hastaneye başvurdu. Olayda birçok davetli mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri yaşadı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 23:21
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 23:21
Kastamonu'da Düğün Yemeği Zehirlenmesi: 91 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Kastamonu'da Zehirlenme Olayı

Kastamonu'da düzenlenen bir düğünde ikram edilen yemekten dolayı 91 kişi hastaneye kaldırıldı. Kent merkezindeki düğüne katılan davetlilerden bazıları, ikram edilen yemeği yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı.

Olayın ardından, hastaneye ambulanslar ve özel araçlarla taşınan 91 kişi, tedavi altına alındı. Hastaneye başvuranlar arasında mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri nöbetleşerek yaşandı.

Vatandaşlardan Ufuk Türkmen, olayın gerçekleştiği düğüne katılmak üzere Devrekani ilçesinden geldiğini belirtirken, eşinin de hastalandığını ifade etti. Türkmen, "Düğünde yemek ikram ettiler. Sonradan herkeste mide bulantısı, karın ağrısı ve ishal şikayetleri oldu. Ben de aynı zamanda şikayetçi oldum." dedi.

Olayın Ardından Yapılan Müdahale

Hastane yetkilileri, gelen vakaların durumu hakkında detaylı bilgi vererek, gerekli tedavi sürecinin başlatıldığını duyurdu. Düğünde sunulan yemeğin kaynağı ve bu duruma yol açan etkenler üzerinde incelemeler devam ediyor.

Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 91 kişi hastaneye başvurdu.

Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 91 kişi hastaneye başvurdu.

Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 91 kişi hastaneye başvurdu.

Kastamonu'da düğünde ikram edilen yemekten zehirlenen 91 kişi hastaneye başvurdu.

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