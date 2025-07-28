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Kastamonu'da 'Dumansız Türkiye' Stantıyla Sigara Zararları Anlatıldı

Kastamonu'da 'Dumansız Türkiye' kampanyası çerçevesinde sigaranın zararları anlatıldı, danışanlara destek verildi.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 12:59
Kastamonu'da 'Dumansız Türkiye' Stantıyla Sigara Zararları Anlatıldı

Kastamonu'da 'Dumansız Türkiye' Stantıyla Sigara Zararları Anlatıldı

Kastamonu'da, 'Dumansız Türkiye' kapsamında açılan stantta, sigaranın zararlarıyla ilgili önemli bilgiler verildi. Sağlık Bakanlığı'nın tütün ürünleriyle mücadelede yürüttüğü kampanya çerçevesinde, Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından bir alışveriş merkezinde sigarayı bıraktırma standı açıldı.

Standı ziyaret eden vatandaşlara, uzman doktorlar tarafından sigaranın sağlık üzerindeki olumsuz etkileri anlatıldı. Sigarayı bırakmak isteyenlere nasıl bir yol izleyecekleri konusunda rehberlik sağlandı. Bu etkinlik esnasında, dünya genelinde farkındalık yaratmak amacıyla Dünya Hepatit Günü çerçevesinde hepatit ve kanser taramaları hakkında da bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca, karbonmonoksit ölçümü de gerçekleştirildi.

Önemli Mesajlar ve Hedefler

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, yapılan çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda sigara bırakma konusunda aktif bir mücadele yürütüldüğünü belirtti. Yavuzyılmaz, "Dumansız hava sahası" oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, pasif içiciliğin azaltılması için kapalı alanlarda sigara içilmemesine dikkat ettiklerini ifade etti. Sağlık Müdürü, sigara bırakma poliklinikleriyle, sigara bağımlısı vatandaşların tedavisine yardımcı olmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Kastamonu'da iki adet sigara bırakma polikliniği mevcut olduğunu belirten Yavuzyılmaz, "Bir tanesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, diğeri de Merkez Toplum Sağlığı Merkezimizde bulunuyor. Sigara bırakma konusunda eğitim almış hekimlerimizle standımıza gelen danışanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz," dedi. Sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme afişleri ve broşürler ile vatandaşlara destek sağlanıyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi Destek Oluyor

Yavuzyılmaz, sağlıklı yaşam alanında farklı zararlı alışkanlıkların da bulunduğunu vurgulayarak, "İnternet bağımlılığı, madde bağımlılığı gibi konularda da destek sağlıyoruz. Toplum Sağlığı Merkezimizde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezimizde psikologlar, fizyoterapistler ve diyetisyenler, tamamen ücretsiz olarak vatandaşlarımıza yardımcı olmaktadır," şeklinde konuştu. Sağlık danışmanlığı almak isteyen tüm vatandaşlar, Sağlıklı Hayat Merkezi’ne davet ediliyor.

Kastamonu'da, "Dumansız Türkiye" kapsamında açılan stantta sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi...

Kastamonu'da, "Dumansız Türkiye" kapsamında açılan stantta sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi verildi. Sağlık Bakanlığının tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede "Dumansız Türkiye" temasıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından bir alışveriş merkezinde sigarayı bıraktırma standı açıldı.

Kastamonu'da, "Dumansız Türkiye" kapsamında açılan stantta sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi...

Kastamonu'da, "Dumansız Türkiye" kapsamında açılan stantta sigaranın zararlarıyla ilgili bilgi verildi. Sağlık Bakanlığının tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede "Dumansız Türkiye" temasıyla yürüttüğü kampanya kapsamında, Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından bir alışveriş merkezinde sigarayı bıraktırma standı açıldı.

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