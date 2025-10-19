Kastamonu'da Dünyanın Beşibiryerdesi Paneli: Ahşap Direkli Camiler Gündemde

Kastamonu'da düzenlenen 'Dünyanın Beşibiryerdesi' panelinde UNESCO listesindeki ahşap direkli camilerin fotoğrafları ve proje çalışmaları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 19.10.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 19.10.2025 18:20
Kastamonu'da, UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alan ahşap direkli camilerle ilgili Dünyanın Beşibiryerdesi sunumu ve paneli gerçekleştirildi. Etkinlik, fotoğrafçı ve yazar Erol Bektaş öncülüğünde Evren Fotoğraf Sanat Kültür Derneği (EFSAK) tarafından düzenlendi.

Beş cami fotoğraflandı

EFSAK tarafından yürütülen çalışma kapsamında UNESCO listesine dahil edilen camiler fotoğraflandı. Çekimleri yapılan yapıların listesi şunlardır: Konya Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Eskişehir Sivrihisar Ulu Cami, Kastamonu Kasabaköy Mahmut Bey Camisi, Ankara Ahi Şerefeddin (Arslanhane) Camisi ve Afyonkarahisar Ulu Camisi.

Sunum ve panelde vurgulananlar

Etkinlik, Muzaffer Berber Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunum ve panel programı kapsamında katılımcılara sunuldu. Fotoğraf ve proje çalışmaları hakkında konuşan Erol Bektaş ekiplerinin yaklaşımlarını şu sözlerle özetledi:

İstikrarlı, düzenli, disiplinli, özverili ve özenli bir ekibiz. Çalışmalarımızı bu ilkelerle yürütmeye özen gösterdik ve devam ediyoruz.

Her arkadaşımız hem kendi bölgesindeki hem kendi ülkesindeki eserlere karşı büyük bir sorumluluk duymak durumunda. Bunlar bizim ortak değerimiz. Bunları geliştirmek, bunlarla ilgili çalışmalar yapmak, düzenli, disiplinli, yüksek nitelikli çalışmalar yapmak bizim özel görevimiz olmalı. Dünyanın Beşibiryerdesi çalışması bizim için çok özel bir parça, çok özel bir çalışma. Bunları dostlarımızla kardeşlerimizle paylaşmaktan onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz.

Konuşmanın ardından camilerde çekilen fotoğrafların yer aldığı sunum gösterildi. Program panelin ardından sona erdi.

Kastamonu'da UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ahşap direkli camilerle ilgili "Dünyanın Beşibiryerdesi" sunumu ve paneli düzenlendi. Kastamonu Belediyesi Muzaffer Berber Toplantı Salonu'nda düzenlenen sunum ve panelde Fotoğrafçı ve yazar Erol Bektaş konuşma yaptı.

