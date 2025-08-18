DOLAR
Kastamonu'da Ev Yangını Ormana Sıçradı, Söndürüldü

Çatalzeytin'de bir evde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı; itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 16:51
Çatalzeytin - Hacı Reis Sökü köyü Bostancı Mahallesi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

Müdahale için bölgeye sevk edilen Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yapılan çalışma sonucu yangın, ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir evde çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

