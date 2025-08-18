Kastamonu'da Ev Yangını Ormana Sıçradı, Söndürüldü

Çatalzeytin - Hacı Reis Sökü köyü Bostancı Mahallesi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, hızla büyüyerek yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

Müdahale için bölgeye sevk edilen Çatalzeytin Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle yapılan çalışma sonucu yangın, ormanlık alana yayılmadan söndürüldü.

Yangında söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

