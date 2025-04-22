Kastamonu'da Hamile Kadın Cinayetinde Eşi Tutuklandı

Kastamonu'da Olayın Gelişimi

Kastamonu'da bir evde bulunan hamile kadının cesedi sonrasında, eşi B.C. tutuklandı. Yapılan incelemelerde, Elif C.'nin (23) bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Eşinin Tutuklanması

Gözaltına alınan B.C., emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayın Şahitleri ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna yanıt veren B.C., "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." şeklinde konuştu. Olay sonrası öğrenilen bilgilere göre, B.C., 1,5 yaşındaki çocuğuyla birlikte eşi Elif C. ile aynı evde kalmıştı. Çocuğuyla evden çıkışı, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olaya Tanıklık Edenler

Binanın bitişiğinde esnaflık yapan Recep Eski, sabah saatlerinde bölgeye gelen polis, ambulans ve itfaiye ekiplerini anlatarak, cinayet işlendikten 10 gün sonra haber alındığını belirtti. Eski, "Fail eve gelip gidiyormuş. Aileyi görüyorduk. Kadın da hamileydi, biliyoruz," dedi.

Polis ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binadan gelen kötü koku üzerine polis ekipleri eve girdi ve Elif C.'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Sağlık ekipleri, kadının hamile olduğunu da belirledi. Elif C.'nin eşi B.C. gözaltına alınırken, 1,5 yaşındaki çocukları koruma altına alındı.

Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı. Binanın bitişiğinde esnaflık yapan Recep Eski (fotoğrafta), gazetecilere açıklama yaptı.

Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı. Binanın bitişiğinde esnaflık yapan Recep Eski (fotoğrafta), gazetecilere açıklama yaptı.