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Kastamonu'da İki Çekicinin Taşınması Sosyal Medyada Olay Oldu

Kastamonu'da arızalanan iki çekici, bir başka çekiciye yüklenerek taşındı. Selami Sevinç, görüntülerin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:17
Kastamonu'da İki Çekicinin Taşınması Sosyal Medyada Olay Oldu

Kastamonu'da Çekici Taşıma Olayı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşanan ilginç bir olay, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. İki arızalı çekicinin tek bir çekiciye yüklenerek taşınması, birçok kişi tarafından paylaşıldı.

Olayın Geneli

Olay, çekici operatörü Selami Sevinç'in arızalanan bir otomobili çekmek için yolladığı çekicinin de arızalanmasıyla başladı. Arızalanan çekiciyi sanayiye götürmek amacıyla yola çıkan Sevinç'in durumu daha da zorlaştı, çünkü ikinci çekicisi de yolda kaldı.

Sosyal Medya İçin Paylaşım

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler, 2 milyon izlenmeyi geçti. Sevinç, olay ile ilgili olarak, "Bu kadar patlayacağını bilmiyordum. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık, bilmiyorum" dedi.

Açıklamalar ve Ekstra Bilgiler

Selami Sevinç, 6 ay önce çekici operatörlüğü yapmaya başladığını ve bu süre zarfında araç filosunu 3 çekiciye çıkardığını belirtti. Olayla ilgili olarak, 'Aracımın bir tanesi işe gittiğinde arıza yaptı. İki arızalı aracı da yeni aldığımız bir çekiciye yükledik. Bu durumu kayıt altına almak istedik ve sosyal medyada paylaştık' diye konuştu. Trafikte ilerlerken, çekicinin önüne ve arkasına eskort araçların konulduğunu da sözlerine ekledi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arızalanan iki çekicinin bir çekiciye yüklenerek taşınması sosyal...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arızalanan iki çekicinin bir çekiciye yüklenerek taşınması sosyal medyada ilgi gördü. Çekici operatörü Selami Sevinç, açıklama yaptı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arızalanan iki çekicinin bir çekiciye yüklenerek taşınması sosyal...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arızalanan iki çekicinin bir çekiciye yüklenerek taşınması sosyal medyada ilgi gördü. Çekici operatörü Selami Sevinç, açıklama yaptı.

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