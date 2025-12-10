Kastamonu'da İlk Türk Kadın Mitingi: 106'ncı Yıldönümünde Birlik Ruhu Yeniden Canlandı

Kastamonu'da İlk Türk Kadın Mitingi 106'ncı Yıldönümünde Anıldı

Anadolu'nun işgaline karşı Kastamonu'da düzenlenen ilk Türk kadın mitinginin 106’ncı yıl dönümünde bir araya gelen vatandaşlar, 106 yıl önceki birlik ruhunu yeniden canlandırdı.

10 Aralık 1919 tarihinde gerçekleştirilen mitingin anısına düzenlenen tören, Kışla Parkı önünde başladı. Kadın dernekleri üyeleri, siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş, kağnı ve ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü ve çelenk sunumunda bulundu. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Kastamonu'nun ilçelerinden gelen kadınlar yöresel kıyafetleriyle dikkat çekti.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğden Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, protokol üyeleri ve STK temsilcileri de yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün sonunda şehitler için saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Konuşmalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün törende şu sözleri söyledi:

"Kastamonu, Milli Mücadele’ye yalnızca bu mitingle değil, İstiklal Yolu ile damgasını vurmuştur. Bu topraklarda kağnılarla cepheye taşınan mermi, cephane ve erzak, Ankara’ya, Sakarya’ya, Dumlupınar’a uzanan ve istiklalin gidişini değiştiren bir hattın temelini oluşturmuştur. Bu yol, yalnızca bir lojistik güzergah değil, Türk kadınının omuzlarında yükselen bir bağımsızlık hattıdır. Burada Şerife Bacı’yı, Halime Bacı’yı ve onların nezdinde Milli Mücadelemize omuz vermiş tüm kadınlarımızı rahmetle anıyorum. O gün ’batan için bir şey yapmalıyız’ diyen kadınlar, aslında sadece bir miting yapmakla kalmadılar, Türk kadınının toplumsal hayattaki yerini ve iradesini tüm dünyaya ilan ettiler. Bugün kadınların eğitime, istihdama, siyasete, bilime, sanata ve toplumsal hayata daha güçlü katılması; şiddetten uzak, güvenli ve eşit bir yaşam sürmesi için hepimize sorumluluk düşüyor. Kadınların güçlendiği ve potansiyelini hayata geçirebildiği bir toplum hepimizi ileri taşır. Çünkü biliyoruz ki kadının güçlü olduğu ülke güçlüdür. Bu anlayışla çalışmalarımıza devam ediyoruz"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan ise şunları ifade etti:

"O gün burada yükselen irade, İstiklal Harbi’nde silah kullanan, canla başla çalışan kadınlarımızın omuzlarında, Hasanbeyli’de şehit düşen Tayyar Rahime’nin alnında, İzmir’e koşan Ayşe Hanım’ın adımlarında, Afyon’da savaşan Adile Onbaşı’nın nefesinde hayat buldu. 10 Aralık 1919’da bu meydanda ne haykırıldıysa 1921’de Sakarya’da, 1922’de Büyük Taarruz’da fiilen yerine getirildi. Söz eyleme; haykırış mücadeleye, irade zafere dönüştü. Türk kadını inancını azmini vatan sevgisini ortaya koydu ve müdafaa-i hukuk doğdu"

Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de konuşmasında, "Dünya savaş alanına dönmüşken bu çağrıyı yaptı Kastamonu kadınları. Bu alanda toplanan hemşehrilerimin, bedenen burada olamasalar da yaşadıkları gurbetten kulak kesilenlerin, güne bugünün onuruyla başlayan cümle Kastamonuluların nineleri, anaları, kardeşleri, 106 yıl önce tüm dünyaya barış içinde yaşama yolunu gösterdi" dedi.

Kastamonu 10 Aralık Kadın Platformu Derneği Başkanı Ayten Kızıltan ise ilk Türk kadın mitingiyle ilgili bilgiler vererek, "Türk kadını dün olduğu gibi bugün de adaletin, çalışkanlığın, dayanışmanın ve vatan sevgisinin en güçlü temsilcisidir. Bizlere ninelerimizin aşıladığı bu cesareti geleceğe taşımakla sorumluyuz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekipleri "Sepetçioğlu" ve "Heyamola" oyunlarını sahneledi.

ANADOLU'NUN İŞGALİNE KARŞI KASTAMONU'DA DÜZENLENEN İLK TÜRK KADIN MİTİNGİNİN 106'NCI YIL DÖNÜMÜNDE BİR ARAYA GELEN VATANDAŞLAR, 106 YIL ÖNCEKİ BİRLİK RUHUNU YENİDEN YAŞATTI.