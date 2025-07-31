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Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 21:39
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 21:39
Kastamonu'da İzinsiz Kazı Yapan 5 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik sıkı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde, şüpheliler M.M., U.T., B.K., İ.A. ve A.S. adlı kişiler, ilçedeki sit alanı içerisinde izinsiz kazı yaparken tespit edildi. Ekipler, arazide gerçekleştirdikleri arama sonucunda, kazı malzemeleri ele geçirdi.

Yakalanan şüpheliler, gerekli işlemler için jandarma tarafından gözaltına alındı. Bu operasyon, tarihi eserlerin korunmasına yönelik ciddi bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Arazide...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 5 kişi gözaltına alındı. Arazide yapılan aramada, kazı malzemeleri ele geçirildi.

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