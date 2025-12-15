DOLAR
42,69 0,01%
EURO
50,25 -0,19%
ALTIN
5.914,94 -0,29%
BITCOIN
3.714.951,24 1,87%

Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu-İhsangazi yol ayrımında tali yoldan çıkan kamyonetle otomobil çarpıştı; kamyonet şarampolde ters döndü. 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 18:39
Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kastamonu-İhsangazi karayolu Alpaslan köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampolden aşağıya savrularak ters döndü.

Kazada, sürücüsü T.Y. olan 37 SF 372 plakalı kamyonet ile M.E. (64) idaresindeki 37 SE 208 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet yol dışına çıkarak devrildi.

Müdahale ve Sonuç

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda vatandaşın haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sağlık, itfaiye ve jandarma gönderdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedeler arasında kamyonette yolcu olarak bulunan İsmail Koç, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Koç’un cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna nakledildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

KASTAMONU’DA OTOMOBİLE ÇARPAN KAMYONET, KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇ...

KASTAMONU’DA OTOMOBİLE ÇARPAN KAMYONET, KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞAN YOLCU HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÇÜŞÜ İSE YARALANDI.

KASTAMONU’DA OTOMOBİLE ÇARPAN KAMYONET, KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI. KAZADA ARAÇ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Kağıthane'de Kuaföre Baltalı Saldırı: Görüntüler Ortaya Çıktı
3
Samsun'daki Boğulma Olayında İki Genç Toprağa Verildi
4
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Antalya'da NATO Toplantısına Katılmak Üzere Geldi
5
Antalya'da Coğrafi İşaretler Zirvesi Düzenlendi: Kültürel Mirası Koruma Vurgusu
6
Elazığ'da Yaralı Kaya Kartalı Jandarma Tarafından Kurtarıldı
7
Fatih Erbakan, Bingöl'de Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi