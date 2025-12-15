Kastamonu’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kastamonu-İhsangazi karayolu Alpaslan köyü yol ayrımında meydana gelen kazada, tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyonet ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet şarampolden aşağıya savrularak ters döndü.

Kazada, sürücüsü T.Y. olan 37 SF 372 plakalı kamyonet ile M.E. (64) idaresindeki 37 SE 208 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu kamyonet yol dışına çıkarak devrildi.

Müdahale ve Sonuç

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda vatandaşın haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sağlık, itfaiye ve jandarma gönderdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazazedeler arasında kamyonette yolcu olarak bulunan İsmail Koç, aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Koç’un cenazesi, cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna nakledildi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma ve inceleme başlatıldı.

