Kastamonu'da Kar Engeline Rağmen Kalp Hastasına Acil Yardım

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde, yoğun kar yağışı sebebiyle yolu kapanan bir köyde nefes darlığı şikayetiyle rahatsızlanan 95 yaşındaki Şaban Güner, acil sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Muratbaşı köyünün Keti Mahallesi'nde meydana geldi. Şaban Güner'in durumu kritik hale gelince 112 Acil Çağrı Merkezine yardım talebi yapıldı. Bunun üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olay yerine yönlendirildi.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, greyderle köyün yolunu açmaya çalışırken, AFAD ve UMKE ekipleri dağ arama kurtarma aracını kullanarak hastaya ulaştı. Ekiplerin yaptığı ilk müdahale sonrası, yolun açılmasıyla hasta ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Bu olay, ağır hava koşullarının zorluklarına rağmen sağlık ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde nefes darlığı şikayeti bulunan kalp hastası, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde nefes darlığı şikayeti bulunan kalp hastası, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.