Kastamonu'da Kayıp Kişi Arama Çalışmaları Dördüncü Günde

Kastamonu'da Kaybolan Ömer Doğancıoğlu için Aramalar Sürüyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde, 7 Ocak'ta Yazıhisar köyündeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu için 4 gündür arama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Doğancıoğlu'nun ailesi, durum hakkında jandarmaya başvuruda bulunduktan sonra, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ekipleri harekete geçti.

Arama Çalışmalarının Detayları

Arama ekipleri, kaybolan kişinin olabileceği düşünülen ormanlık alanlar, dere yatakları ve köy çevresinde kapsamlı bir araştırma yürütmektedir. Çalışmalara katılan ekipler, her noktada dikkatlice tarama yaparak Doğancıoğlu'na ulaşmayı hedefliyor.

Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, arama çalışmalarıyla ilgili bilgi alarak ekipleri koordine etmekte ve gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için 4 gündür çalışma yürütülüyor.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için 4 gündür çalışma yürütülüyor.