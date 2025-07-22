Kastamonu'da Lavanta Bahçesi Hasat Şöleni Düzenlendi

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk, memleketi Kastamonunun Abana ilçesindeki atıl tarlasını değerlendirerek, bir lavanta bahçesi kurdu. Bu bahçede gerçekleştirilen hasat şöleni, doğal güzelliklerle dolu bu bölgeye hoş bir etkinlik sundu.

Alternatif Gelir Kapısı Oluşturma Hedefi

Çayırcık Mahallesi'ndeki kullanılmayan arazisini canlandırmak isteyen Akıntürk, bu alana 4 dönüm üzerine 4 bin kök lavanta dikerek alternatif gelir kapısı yaratmayı amaçladı. Hasat şölenine ilgi büyük oldu; Abana Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, doğa ve fotoğraf tutkunları etkinliğe katıldı.

Verim ve Gelecek Hedefleri

Emre Akıntürk, yaptığı açıklamada, lavanta hasadından aldıkları güzel verimin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Ayrıca, bu proje ile atıl tarla alanlarını değerlendirerek Abana turizmine yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediğini vurguladı. “Köydeki atıl arazileri değerlendirerek turizmi çeşitlendirme yöntemine devam edeceğiz.” dedi. Akıntürk, gelecekte başka tarlalara da lavanta dikeceklerini ekledi.

Görsel Etkisi ve Yerel Katkılar

Hasada katılan fotoğrafçı Mehmet Şenol, lavantanın görselliğinin fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekeceğini ifade etti. Ayrıca, insanların bu tür etkinliklerle doğayla buluşmasının önemine dikkat çekti. Ekolojik turizme katkı sağlayan bu tür projelerin, bölge için önemli olduğunu belirten Şenol, gelecekte daha kaliteli görseller elde edileceğini düşündüğünü söyledi.

Yaz tatillerini Abana’da geçiren Metin Ölçer, bu tür etkinliklerin insanları doğayla buluşturmasının oldukça kıymetli olduğunu vurguladı. “Lavantanın nasıl hasat edildiğini deneyimleme şansına sahip olduk.” diyerek, bu fırsatı memnuniyetle karşıladı.

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk'ün memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesindeki atıl durumda bulunan tarlasında oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni gerçekleştirildi.

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk'ün memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesindeki atıl durumda bulunan tarlasında oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni gerçekleştirildi.