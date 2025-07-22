DOLAR
40,42 -0,08%
EURO
47,42 -0,3%
ALTIN
4.452,36 -0,94%
BITCOIN
4.812.086,95 -1,72%

Kastamonu'da Lavanta Bahçesi Hasat Şöleni Düzenlendi

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, atıl tarla üzerine kurulan lavanta bahçesinde yapılan hasat şöleni büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 16:42
Kastamonu'da Lavanta Bahçesi Hasat Şöleni Düzenlendi

Kastamonu'da Lavanta Bahçesi Hasat Şöleni Düzenlendi

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk, memleketi Kastamonunun Abana ilçesindeki atıl tarlasını değerlendirerek, bir lavanta bahçesi kurdu. Bu bahçede gerçekleştirilen hasat şöleni, doğal güzelliklerle dolu bu bölgeye hoş bir etkinlik sundu.

Alternatif Gelir Kapısı Oluşturma Hedefi

Çayırcık Mahallesi'ndeki kullanılmayan arazisini canlandırmak isteyen Akıntürk, bu alana 4 dönüm üzerine 4 bin kök lavanta dikerek alternatif gelir kapısı yaratmayı amaçladı. Hasat şölenine ilgi büyük oldu; Abana Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, doğa ve fotoğraf tutkunları etkinliğe katıldı.

Verim ve Gelecek Hedefleri

Emre Akıntürk, yaptığı açıklamada, lavanta hasadından aldıkları güzel verimin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Ayrıca, bu proje ile atıl tarla alanlarını değerlendirerek Abana turizmine yeni bir soluk kazandırmayı hedeflediğini vurguladı. “Köydeki atıl arazileri değerlendirerek turizmi çeşitlendirme yöntemine devam edeceğiz.” dedi. Akıntürk, gelecekte başka tarlalara da lavanta dikeceklerini ekledi.

Görsel Etkisi ve Yerel Katkılar

Hasada katılan fotoğrafçı Mehmet Şenol, lavantanın görselliğinin fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekeceğini ifade etti. Ayrıca, insanların bu tür etkinliklerle doğayla buluşmasının önemine dikkat çekti. Ekolojik turizme katkı sağlayan bu tür projelerin, bölge için önemli olduğunu belirten Şenol, gelecekte daha kaliteli görseller elde edileceğini düşündüğünü söyledi.

Yaz tatillerini Abana’da geçiren Metin Ölçer, bu tür etkinliklerin insanları doğayla buluşturmasının oldukça kıymetli olduğunu vurguladı. “Lavantanın nasıl hasat edildiğini deneyimleme şansına sahip olduk.” diyerek, bu fırsatı memnuniyetle karşıladı.

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk'ün memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesindeki...

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk'ün memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesindeki atıl durumda bulunan tarlasında oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni gerçekleştirildi.

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk'ün memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesindeki...

Antalya'da turizm sektöründe çalışan Emre Akıntürk'ün memleketi Kastamonu'nun Abana ilçesindeki atıl durumda bulunan tarlasında oluşturduğu lavanta bahçesinde hasat şöleni gerçekleştirildi.

İLGİLİ HABERLER

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir’de Beyin Ölümü Gerçekleşen Gençten 7 Hastaya Organ Nakli
2
Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği İcra Direktörü Stiell ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
3
İzmir'de Su Kaynakları Krizi: Park Bahçe Abonelikleri İptal Ediliyor
4
ABD Temsilcisi Tom Barrack, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile Kritik Görüşme Gerçekleştirdi
5
Burdur'da Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı
6
Bilecik'te Yangında 95 Küçükbaş Hayvanını Kaybeden Girişimcinin Genetik Çalışmaları Yok Oldu
7
Diyanet Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, 2025 Yaz Kampları'nda Gençlerle Buluştu

Emeklilere Büyük Müjde: Ziraat ve Halkbank'tan Büyük Destek!

Kuruluş Osman'da Burak Özçivit Dönemi Sona Erdi! Yeni Başrol Kim Olacak?

Emeklilere Promosyon Müjdesi: Artık 3 Yıl Bekleme Yok!

4 Milyon TL Ödülle İtalya'nın Terk Edilen Köyüne Taşınma Fırsatı

Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Açıklandı: 3 Milyon Sürücü Riskte!

Ankara'da Toplu Taşımada Komisyon Ücreti Kaldırıldı!

KKTC'de Asgari Ücrete Yüzde 17.79 Zam! Yeni Rakamlar Açıklandı

Fransa'dan Emeklilik Reformu: Çalışanlara 37.650 TL Destek

SGK'dan Bayram Müjdesi: 12 Yeni İlaç Ücretsiz!

Deprem Konutları: 300 Bininci Anahtar Töreni Geliyor!

Çiftçiler İçin Son Tarih! Tohum Desteği ve Yeni Ödemeler Geliyor

Türkiye'de Ekonomide Dev Düzenlemeler: Faizden Vergilere Yeni Dönem