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Kastamonu'da Metruk Binada Yangın: Büyük Hasar Oluştu

Kastamonu'da metruk bir binada çıkan yangın, hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Yayın Tarihi: 21.07.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 21.07.2025 21:21
Kastamonu'da Metruk Binada Yangın: Büyük Hasar Oluştu

Kastamonu'da Metruk Binada Yangın

Kastamonu'nun İsmail Bey Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk binada çıkan yangın, bölgede büyük bir paniğe neden oldu. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Yangına Müdahale ve Güvenlik Önlemleri

Yangına müdahale etmek üzere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etti. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olası bir tehlikenin önüne geçti.

Çatı ve Duvarın Çökmesi

Yangın, metruk binanın çatısının ve duvarının çökmesine yol açtı. Ancak Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını başarıyla kontrol altına alarak söndürmeyi başardı.

Vatandaşların İlgiyle İzlediği Anlar

Yangın sırasında bölgedeki vatandaşlar, itfaiye çalışmalarını yolun karşısındaki bir duvarın üzerine çıkarak izlediler. Olay, yerel halk arasında büyük bir merakla takip edildi.

Kastamonu'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu. İsmail Bey Mahallesi'ndeki...

Kastamonu'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu. İsmail Bey Mahallesi'ndeki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin çatısı ve duvarının çökmesine neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kastamonu'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu. İsmail Bey Mahallesi'ndeki...

Kastamonu'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın hasara neden oldu. İsmail Bey Mahallesi'ndeki metruk binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evin çatısı ve duvarının çökmesine neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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