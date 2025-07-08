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Kastamonu'da Nadir Kara Leylek Görüntülendi

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda nadir görülen kara leylek, doğa fotoğrafçısı tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 17:23
Kastamonu'da Nadir Kara Leylek Görüntülendi

Kastamonu'da Nadir Kara Leylek Görüntülendi

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda, Türkiye'nin nadir kuş türlerinden biri olan kara leylek gözlemlendi. Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, çay yatağında kuş gözlemi yaparken bu muhteşem kuşu görüntüledi.

Kara Leyleklerin Gözlemi

Şenol, farklı zaman dilimlerinde yaptığı gözlemlerde hem dişi hem de erkek kara leyleği fotoğrafladığını belirtti. Abana'da son yıllarda bu türü görmeye başladıklarını ifade eden Şenol, "Mayıs sonu gibi bu türü Abana'da görmeye başladık. Çay yatağına yakın ormanlık alanda yuvalarının olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Üreme ve Göç Dönemi

Kara leyleklerin, yaklaşık 2 ay boyunca ilçede kalıp, ağustos ayı itibarıyla göç yolculuklarına devam ettiklerini aktaran Şenol, Ezine Çayı'ndaki ıslah çalışmalarının tamamlanmasıyla bu kuşların burada daha çok ürüyerek varlıklarını sürdüreceklerini belirtti.

Kuş Gözlemciliği İçin Önemli Bir Gelişme

Bölgede kara leyleklerin görülmesinin, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığı açısından sevindirici bir gelişme olduğunu dile getiren Şenol, bu durumun doğa tutkunları için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda ülkede nadir görülen kara leylek görüntülendi....

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda ülkede nadir görülen kara leylek görüntülendi. Farklı zaman dilimlerinde dişi ve erkek olarak görünen kara leyleği fotoğraflayan Mehmet Şenol (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda ülkede nadir görülen kara leylek görüntülendi....

Kastamonu'nun Abana ilçesindeki Ezine Çayı'nda ülkede nadir görülen kara leylek görüntülendi. Farklı zaman dilimlerinde dişi ve erkek olarak görünen kara leyleği fotoğraflayan Mehmet Şenol (fotoğrafta), AA muhabirine açıklama yaptı.

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