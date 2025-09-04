DOLAR
41,16 0,02%
EURO
48,02 0,08%
ALTIN
4.692,82 0,46%
BITCOIN
4.521.650,58 2,06%

Kastamonu'da Orman Yangınları: 2 bin 736 Hektar Zarar

Kastamonu-Karabük sınırındaki iki orman yangını 2 bin 736 hektar alanı etkiledi; hasar tespiti, tahliyeler ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 20:01
Kastamonu'da Orman Yangınları: 2 bin 736 Hektar Zarar

Kastamonu-Karabük sınırında iki orman yangını: 2 bin 736 hektar zarar

Yangının başlangıcı ve yayılışı

Kastamonu-Karabük sınırında meydana gelen iki orman yangınında 2 bin 736 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Karabük'ün Eflani ilçesi sınırında başlayan orman yangınının 1 Eylül 2025 günü Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan ormanlık alana yayıldığı, aynı saatlerde Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde de yangın çıktığı belirtildi.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar

Açıklamada, yangına müdahale eden ekiplerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: 17 helikopter, 1 tanker uçak, 26 ilk müdahale aracı, 30 arazöz, 21 su tankeri, 8 TOMA, 28 hizmet aracı, 11 dozer, 6 treyler, 1 greyder, 4 öncü araç, 2 kamyon, 1 yakıt tankeri, 5 ambulans, 1 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 60 pickup, 2 motopomp ile birlikte toplam 594 personel müdahalede bulundu. Güvenlik ve trafik tedbirlerinde ayrıca 100 personel görev aldı.

Tahliyeler ve geçici barınma

Köy tahliyelerinin yapıldığı açıklamada, tedbir amacıyla Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit, Şiringüney, Oycalı ve Karacalar olmak üzere toplam 7 köy ile 1 mahallede ikamet eden 594 vatandaşımız ve bin 46 büyükbaş/küçükbaş hayvan tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilen ve barınma talebinde bulunan toplam 85 vatandaşımızdan 35’i İğdir Kuran Kursu binasına, 37’si Hacı İbrahim Subaşı İmam Hatip pansiyonuna, 13’ü Araç İmam Hatip Ortaokulu pansiyonuna yerleştirildi. Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların yangının söndürülmesiyle birlikte evlerine dönmelerinin sağlandığı ifade edildi.

Hasar tespiti ve ödemeler

Hasar tespit çalışmalarının başladığı duyurulan açıklamada, yangının Kastamonu sınırları içerisinde 2 bin 78 hektar orman alanı ile 658 hektar ziraat arazisi olmak üzere toplam 2 bin 736 hektarda etkili olduğu belirtildi. Hasar tespit çalışmaları 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Güzelce köyünde ağır hasarlı 1 ev, yıkık 1 samanlık ve 1 ahır tespit edildi. Açıklamada, evinin hasar gören vatandaşın zararının karşılanması için yapılacak ödemenin bugün itibarıyla vatandaşın hesabına yatırıldığı bildirildi.

Teşekkür ve geçmiş olsun

Valiliğin açıklamasında, yangın mücadelesine destek verenlere teşekkür edilerek, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlar sunuldu. Ayrıca sahada çalışan kurum, kuruluş ve personele ile vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.

İLGİLİ HABERLER

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te Silahlı Kavga: 2 Yaralı, 1'i Ağır
2
Afganistan'da 5,6 büyüklüğünde deprem Celalabad'ın 14 km doğusunda
3
Duran: Filenin Sultanları 2025 FIVB'de İlk Kez Yarı Finalde
4
Yenidoğan Çetesi Davası: Sanık ve Müşteki Beyanlarıyla Duruşma Yarına Ertelendi
5
Konya GastroFest Başladı: 4-7 Eylül'de Kalehan'da Lezzet Şöleni
6
İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı Öldüren Şüpheli Mustafa Can Gül Tutuklandı
7
Aydın Kuyucak'ta Makilik Yangını Kontrol Altına Alındı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı