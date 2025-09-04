Kastamonu'da Orman Yangınları: 2 bin 736 Hektar Zarar

Kastamonu-Karabük sınırında iki orman yangını: 2 bin 736 hektar zarar

Yangının başlangıcı ve yayılışı

Kastamonu-Karabük sınırında meydana gelen iki orman yangınında 2 bin 736 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Karabük'ün Eflani ilçesi sınırında başlayan orman yangınının 1 Eylül 2025 günü Kastamonu'nun Araç ilçesinde bulunan ormanlık alana yayıldığı, aynı saatlerde Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde de yangın çıktığı belirtildi.

Müdahale ekipleri ve kullanılan araçlar

Açıklamada, yangına müdahale eden ekiplerle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: 17 helikopter, 1 tanker uçak, 26 ilk müdahale aracı, 30 arazöz, 21 su tankeri, 8 TOMA, 28 hizmet aracı, 11 dozer, 6 treyler, 1 greyder, 4 öncü araç, 2 kamyon, 1 yakıt tankeri, 5 ambulans, 1 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 60 pickup, 2 motopomp ile birlikte toplam 594 personel müdahalede bulundu. Güvenlik ve trafik tedbirlerinde ayrıca 100 personel görev aldı.

Tahliyeler ve geçici barınma

Köy tahliyelerinin yapıldığı açıklamada, tedbir amacıyla Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit, Şiringüney, Oycalı ve Karacalar olmak üzere toplam 7 köy ile 1 mahallede ikamet eden 594 vatandaşımız ve bin 46 büyükbaş/küçükbaş hayvan tahliye edildiği bildirildi. Tahliye edilen ve barınma talebinde bulunan toplam 85 vatandaşımızdan 35’i İğdir Kuran Kursu binasına, 37’si Hacı İbrahim Subaşı İmam Hatip pansiyonuna, 13’ü Araç İmam Hatip Ortaokulu pansiyonuna yerleştirildi. Açıklamada, tahliye edilen vatandaşların yangının söndürülmesiyle birlikte evlerine dönmelerinin sağlandığı ifade edildi.

Hasar tespiti ve ödemeler

Hasar tespit çalışmalarının başladığı duyurulan açıklamada, yangının Kastamonu sınırları içerisinde 2 bin 78 hektar orman alanı ile 658 hektar ziraat arazisi olmak üzere toplam 2 bin 736 hektarda etkili olduğu belirtildi. Hasar tespit çalışmaları 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapıldı. Güzelce köyünde ağır hasarlı 1 ev, yıkık 1 samanlık ve 1 ahır tespit edildi. Açıklamada, evinin hasar gören vatandaşın zararının karşılanması için yapılacak ödemenin bugün itibarıyla vatandaşın hesabına yatırıldığı bildirildi.

Teşekkür ve geçmiş olsun

Valiliğin açıklamasında, yangın mücadelesine destek verenlere teşekkür edilerek, Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlar sunuldu. Ayrıca sahada çalışan kurum, kuruluş ve personele ile vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.