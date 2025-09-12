Kastamonu'da Özel Halk Otobüsü Esnafı Belediyeden Ücretsiz Taşıma Desteği İstiyor

Kastamonu özel halk otobüsü esnafı, aylık 150-175 bin ücretsiz yolcu ve üye başına 30 bin TL yük nedeniyle belediyeden gelir desteği talep etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:52
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:52
Kooperatiften açıklama: Ücretsiz taşımalar esnafın omzunda ağır bir yük oluşturuyor

S.S. Kastamonu Minibüsçüler Kooperatifi Kastamonu Özel Halk Otobüsü İşletmesi Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, işletme binası önünde yaptığı basın açıklamasında, kooperatifin 40 yıldır Kastamonu halkına hizmet verdiğini belirtti.

Tiryakioğlu, Belediye Başkanı Hasan Baltacı'nın 2 Eylül tarihli belediye meclisi konuşmasında yönetim ve denetim kurulunu hedef alan ifadeler kullandığını hatırlatarak, esnaf ile belediye veya başkan arasında kişisel bir sorunun bulunmadığını vurguladı.

Kooperatifin yapısını ve etkilenen kişileri aktaran Tiryakioğlu, kooperatifin 130 üyesi, 120 çalışanı ve aileleriyle yaklaşık bin kişilik bir topluluğu kapsadığını söyledi. Sorunlarını belediyeye ilettiklerini ancak geçen bir buçuk yıllık süreçte çözüme ulaşılamadığını ifade etti.

Tiryakioğlu, pandemi döneminde esnafın kazanç kaybı yaşadığını, hatta mazot parasını kendi ceplerinden vererek hizmeti sürdürdüklerini belirtti ve pandemi sonrası en çok zarar gören kesimin şoför esnafı olduğunu dile getirdi.

Ücretsiz taşınan yolcu sayıları hakkında bilgi veren Tiryakioğlu, ayda 150 bin ile 175 bin kişilik ücretsiz taşıma yaptıklarını, bunun kooperatif üyelerine üye başına aylık yaklaşık 30 bin lira yük getirdiğini anlattı. Ücretsiz taşımalar için gelir desteği talep ettiklerini açıkladı.

Tiryakioğlu, 2024 yılı verilerine göre 60 araçta şoför çalıştığını, şoför çalıştıran her araç sahibine yıl bazında kalan miktarın yaklaşık 10 bin lira olduğunu belirterek, bu koşullarda işletmeyi sürdürmenin zor olduğunu kaydetti.

Ayrıca Tiryakioğlu, belediyenin sisteme 10 yeni araç dahil etmek istediğini ve bu karara tepki gösterdiklerini söyledi.

