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Kastamonu'da Polis Eşinin Ölümüne Neden Olan Olayın Ardından Cenaze Töreni Düzenlendi

Kastamonu'da polis eşi tarafından öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:39
Kastamonu'da Polis Eşinin Ölümüne Neden Olan Olayın Ardından Cenaze Töreni Düzenlendi

Kastamonu'da Trajik Bir Olay

Kastamonu'da, bir polis memurunun eşi tarafından silahla öldürülmesi sonucu, Burçin Sevgi T. hayatını kaybetti. Olay, Saraçlar Mahallesi'ndeki evlerinde meydana geldi. Burçin Sevgi T. ile eşi E.T. arasında yaşanan tartışmanın ardından, E.T. beylik tabancasıyla eşine ateş açtı ve Burçin Sevgi T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni Yapıldı

Burçin Sevgi T. için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Törene, genç kadının ailesi ve yakınları katılarak son görevlerini yerine getirdi. Bir çocuk annesi olan Burçin Sevgi T.'nin cenazesi, namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu acı olay, toplumu derinden sarstı ve kadına yönelik şiddetle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka...

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Burçin Sevgi T. için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka...

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Burçin Sevgi T. için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka...

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Burçin Sevgi T. için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka...

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Burçin Sevgi T. için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka...

Kastamonu'da polis memuru eşi tarafından tabancayla öldürülen Burçin Sevgi T, Ankara'da, Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Burçin Sevgi T. için Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına ailesi ve yakınları katıldı.

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