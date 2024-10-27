Kastamonu'da Polisten Kaçan Motosiklet Sürücüsü Kaza Geçirdi

Kastamonu'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Kastamonu'da, polisten kaçmaya çalışan 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü, bir otomobile çarparak yaralandı. Olay, Hacıbey kavşağında meydana geldi.

Polisin İhtarına Uymadı

Plakasız motosikletin sürücüsü H.E.E, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında M.N.E isimli sürücünün kullandığı 06 DSR 236 plakalı otomobile çarptı.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine sevk edilen ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayrıca, H.E.E'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.