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Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 21:17
Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Taşköprü ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.

Operasyonu Detayları

Yapılan operasyon sonucunda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3...

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ile 33 fişek ele geçirildi.

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