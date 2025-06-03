Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

Kastamonu'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Taşköprü ilçesinde önemli bir operasyona imza attı.

Operasyonu Detayları

Yapılan operasyon sonucunda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ve 33 fişek ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Kastamonu'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 8 şarjör ile 33 fişek ele geçirildi.