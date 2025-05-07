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Kastamonu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'da etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi ve yolları su birikintisiyle doldurdu.

Yayın Tarihi: 07.05.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.05.2025 17:25
Kastamonu'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kastamonu'da Sağanak Yağış

Kastamonu'da bu sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, yerel halkı olumsuz etkiledi. Kuzeykent, Candaroğulları, Mehmet Akif Ersoy ve İnönü mahallelerinde etkili olan dolu, kısa bir süre sonra yerini şiddetli yağışa bıraktı.

Yollarda Su Birikintileri Oluştu

Sağanak yağış; yolların üzerinde su birikintileri oluşmasına ve seyrüseferin zorlaşmasına sebep oldu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yağmurun etkisini azaltması için kapalı alanlarda beklemek zorunda kaldı.

Olayla ilgili olarak yerel yetkililerin, can ve mal güvenliğini ön planda tutarak gerekli önlemleri alacağı öğrenildi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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