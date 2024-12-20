Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu

Kastamonu'da gerçekleştirilen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi ve satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan operasyon sonucunda, S.T. ve E.Y.B'nin ikametlerine düzenlenen baskında, sahte içki yapımında kullanılan kit, karbon tozu ve boş alkol şişeleri ele geçirildi. Yetkililer, sahte içki üretiminin önlenmesi için bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyet güçleri tarafından sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.