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Kastamonu'da Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan için düzenlenen törenle anıldı. Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılım yoğun oldu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:10
Kastamonu'da Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan İçin Anma Töreni Düzenlendi

Kastamonu'da Hüzünlü Tören

Kastamonu'da, bir saldırgan tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru Ahmet Şahan (38) için anma töreni gerçekleştirildi. Tören, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı ve burada saygı duruşunda bulunuldu.

Emniyet Müdürü Kayhan Ay'dan Duygusal Açıklamalar

Törende konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, şehitlerin ülke için önemli bir teminat olduğunu belirtti. Ay, şöyle konuştu: "Vatana hizmet için çarpan bu yürekler var oldukça tüm kanunsuzluklarla mücadelemiz devam edecektir. Şehitlik, yüce dinimizde peygamberlikten sonra en yüksek manevi mertebedir. Acımız derin, Allah hepimize sabır versin."

Kur'an-ı Kerim Okundu ve Dua Edildi

Ayın ardından, Kur'an-ı Kerim okundu ve şehit için dualar edildi. Törende, şehidin ailesi ile birlikte çatışmada yaralanan polis memuru Arif Ay, Şahan'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Memleketine Uğurlandı

Etkinliğin ardından, şehidin cenazesi memleketi Nevşehir'e uğurlandı. Törene; şehidin ailesi, yaralanan polis memuru Arif Ay, Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Fatma Serap Ekmekçi ve Halil Uluay, Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile eski bakan Murat Başeskioğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Dün, İnönü Mahallesi Afşin Sokak’ta, uyuşturucu suçundan cezaevinden firar eden İsmail Bayam (32) polis ekiplerine silahla ateş açtı. Olayda polis memurları Ahmet Şahan ve Arif Ay yaralanmış, zanlı ise özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Hastaneye kaldırılan Şahan, ne yazık ki kurtarılamamıştır.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet...

Kastamonu'da bir saldırganın ateş açarak şehit ettiği polis memuru Ahmet Şahan için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

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