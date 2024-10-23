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Kastamonu'da Soğuk Zincir İhlali: 100 Koli Ayran Ele Geçirildi

Kastamonu'da zabıta ekipleri, soğuk zincir ihlali nedeniyle 100 koli ayrana el koydu. Olay savcılığa intikal etti.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 18:02
Kastamonu'da Soğuk Zincir İhlali: 100 Koli Ayran Ele Geçirildi

Kastamonu'da Ayran Denetimi

Kastamonu Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, sağlıklı koşullarda saklanmayan 100 koli ayrana el koydu. Kastamonu Şehirlerarası Otogarı'nda gerçekleştirilen denetim sırasında, bir otobüsten indirilen ayran kolileri fark edildi.

Soğuk Zincir İhlali

Denetimlerde, otobüsle kente taşınan ayranların soğuk zincir koşullarına uyulmadan getirildiği tespit edildi. Zabıta ekipleri, durumu Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi.

İnceleme ve Suç Duyurusu

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, soğuk zincir ihlali nedeniyle el koyulan ayranları detaylı bir inceleme için laboratuvara göndermeye karar verdi. Ayrıca, olay ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 100 koli ayrana el koydu.

Kastamonu Belediyesi ekipleri, soğuk zincir ihlali gerekçesiyle 100 koli ayrana el koydu.

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