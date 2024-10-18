Kastamonu'da Sökü Göleti İnşaatında Su Baskını

Kastamonu'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Su Baskını

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yer alan Sökü Göleti inşaatı, aşırı yağışların ardından sel sularının etkisiyle altına alındı. İnşaat alanının durumu dron görüntüleri ile belgelendi.

Şantiye Şefinden Açıklama

Şantiye şefi Mehmet Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun etkisiyle inşaat alanının bir anda suyla dolduğunu belirtti. Aygün, "Gölette şu anda 23 metrenin üzerinde su var. Su altında iki makinemiz var; bir tanesi gözüküyor, diğerini görmek henüz mümkün olmadı." şeklinde konuştu.

Olay Anı ve Ekiplerin Kurtuluşu

O sırada inşaat sahasında bulunan makinelere çıkış yolu kapandığını ifade eden Aygün, operatörlerin güvenliğini sağlamak adına ekip arkadaşlarını karşıdaki dağa yönlendirdiklerini bildirdi. Daha sonra başka bir iş makinesiyle kurtarma işlemi yapıldığını belirtirken, "Ancak makineleri orada bırakmak zorunda kaldık. Suyun yükselmesiyle birlikte makineler suyun altında kaldı. Neyse ki insanlara zarar gelmedi.” dedi.

Durum ve İnşaatın Geleceği

Aygün, kurtarılan operatörlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve suyun çekilmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, daha önce planlanan açılış programının 29 Ekim'den bir ay kadar erteleneceğini bildirdi.

Bazı Söylentiler ve Kontroller

Yaşanan olay sonrası göletle ilgili bazı dedikoduların ortaya çıktığını belirten Aygün, "Barajda herhangi bir sıkıntı yok, gayet sağlam. DSİ'den gelen kontrol şefleri de durumu inceledi ve olumlu geri dönüşte bulundular." diyerek sözlerini sonlandırdı.

İş Makineleri Sahiplerinin Görüşleri

İş makinelerinden birinin sahibi Melik Yılmaz, ani su baskınının nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını vurgularken, operatörlerin kurtulmuş olmasının kendilerini sevindirdiğini ekledi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.