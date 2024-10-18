DOLAR
34,24 -0,43%
EURO
37,22 -0,51%
ALTIN
2.990,61 -1,27%
BITCOIN
2.354.949,65 -2,73%

Kastamonu'da Sökü Göleti İnşaatında Su Baskını

Kastamonu İnebolu'da sel sularının altında kalan Sökü Göleti inşaatı, dron ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:47
Kastamonu'da Sökü Göleti İnşaatında Su Baskını

Kastamonu'da Şiddetli Yağışlar Sonrası Su Baskını

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yer alan Sökü Göleti inşaatı, aşırı yağışların ardından sel sularının etkisiyle altına alındı. İnşaat alanının durumu dron görüntüleri ile belgelendi.

Şantiye Şefinden Açıklama

Şantiye şefi Mehmet Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yağmurun etkisiyle inşaat alanının bir anda suyla dolduğunu belirtti. Aygün, "Gölette şu anda 23 metrenin üzerinde su var. Su altında iki makinemiz var; bir tanesi gözüküyor, diğerini görmek henüz mümkün olmadı." şeklinde konuştu.

Olay Anı ve Ekiplerin Kurtuluşu

O sırada inşaat sahasında bulunan makinelere çıkış yolu kapandığını ifade eden Aygün, operatörlerin güvenliğini sağlamak adına ekip arkadaşlarını karşıdaki dağa yönlendirdiklerini bildirdi. Daha sonra başka bir iş makinesiyle kurtarma işlemi yapıldığını belirtirken, "Ancak makineleri orada bırakmak zorunda kaldık. Suyun yükselmesiyle birlikte makineler suyun altında kaldı. Neyse ki insanlara zarar gelmedi.” dedi.

Durum ve İnşaatın Geleceği

Aygün, kurtarılan operatörlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve suyun çekilmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, daha önce planlanan açılış programının 29 Ekim'den bir ay kadar erteleneceğini bildirdi.

Bazı Söylentiler ve Kontroller

Yaşanan olay sonrası göletle ilgili bazı dedikoduların ortaya çıktığını belirten Aygün, "Barajda herhangi bir sıkıntı yok, gayet sağlam. DSİ'den gelen kontrol şefleri de durumu inceledi ve olumlu geri dönüşte bulundular." diyerek sözlerini sonlandırdı.

İş Makineleri Sahiplerinin Görüşleri

İş makinelerinden birinin sahibi Melik Yılmaz, ani su baskınının nasıl meydana geldiğini anlayamadıklarını vurgularken, operatörlerin kurtulmuş olmasının kendilerini sevindirdiğini ekledi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların...

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Başköy köyündeki Sökü Göleti inşaat alanı aşırı yağışların etkisiyle dün su baskınına uğradı. Gölette sel sularının altında kalan iş makinesi dron ile görüntülendi.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Tekin, Siirt'te Eğitim Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
2
Bağcılar Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
3
Hamas, Mahmud Hamdan'ın Ölümüyle İlgili Açıklama Yaptı
4
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Sert Tepki
5
Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi 3 Kadın Tutuklandı
6
IKBY’de Milletvekili Seçimleri İçin Güvenlik Güçlerinin Oylama Süreci Tamamlandı
7
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze'den Avrupa ile İlişkiler Açıklaması

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor