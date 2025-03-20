Kastamonu'da Taksici Cinayetinde Sanığa Müebbet Hapis Cezası

Kastamonu'da Taksici Cinayetinde Karar

Kastamonu'nun Araç ilçesinde, taksi şoförü Akif Eymür'ü öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, M.B. isimli sanık, kasten öldürme, kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma suçlarından tutuklu yargılandı.

Sanığın Savunması ve Mahkeme Kararı

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan M.B., cinayeti planlayarak ya da tasarlayarak işlediğini reddetti ve ek süre talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanığa kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verdi. Bunun yanı sıra, gece vakti hırsızlık suçundan 9 yıl 2 ay, ruhsatsız ateşli silah taşıma veya bulundurma suçundan da 2 yıl hapis cezası ile 1000 lira idari para cezası kesildi.

Olayın Detayları

Taksi şoförü Akif Eymür, 22 Nisan 2024 tarihinde Toygaören köyünün ormanlık alanında silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından yapılan soruşturmada cinayeti işlediği belirlenen M.B. kısa sürede tutuklandı.