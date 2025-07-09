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Kastamonu'da Tarım Arazisinde Yangın: Ormana Sıçradı

Kastamonu'da başlayan yangın, tarım arazisinden ormana sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 09.07.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 09.07.2025 15:34
Kastamonu'da Tarım Arazisinde Yangın: Ormana Sıçradı

Kastamonu'da Yangın Alarmı!

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Örhenli köyünde, tarım arazisinde başlayan yangın ormana sıçradı. Yangın, tarım arazisinde bir balya makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle çıkmış olup, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Yangına Hızla Müdahale Ediliyor

Yangın ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşköprü ve Hanönü belediyelerine ait itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangınla etkin bir şekilde mücadele etmek için helikopter desteği alarak söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

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