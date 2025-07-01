Kastamonu'da Taşköprü Sarımsak Pazarı Sezonu Başladı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alarak tescil edilen Taşköprü sarımsağı, hasat sezonunun ardından pazara indi. İlçede "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsağın ilk pazarı, yerel yöneticilerin ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen bir törenle açıldı.

Pazarda Bereket Duaları

Yeni sezonun açılışı, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, Belediye Meclis Üyesi Şahin Akdağ ve diğer yerel çiftçilerin katılımı ile yapıldı. Tören sırasında yapılan duanın ardından, kurban kesilerek pazarın bereketli bir sezon geçirmesi için dualar edildi.

Taşköprü Sarımsağına Yurt Dışından İlgi

Başkan Arslan, Taşköprü sarımsağının yalnızca Türkiye içerisinde değil, yurt dışında da ilgi gördüğünü vurguladı. Arslan, "Beyaz altınımız, ilçemizin tarımsal gücünü temsil eden en kıymetli ürünlerden biridir. Üreticilerimizin emeğinin karşılığını alacağı bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Taşköprü Belediyesi olarak her zaman çiftçimizin ve üreticimizin yanındayız," dedi.

Pazar Fiyatları

Taşköprü Sarımsak Pazarı'nda fiyatlar da dikkat çekiyor. Küçük boy sarımsaklar 90 lira, orta boy sarımsaklar 140-160 lira, büyük boy sarımsaklar ise 160-200 lira arasında alıcı bulurken, duble sarımsaklar 200-230 lira aralığında satılmakta.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağı pazara indi. Yeni sezonun açılışı, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağı pazara indi. Yeni sezonun açılışı, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.