Kastamonu'da Tomruk Yüklü Tırda Yangın Söndürüldü

Kadıdağı mevkiinde tekerlekten sıçrayan alevler dorsedeki yükü sardı

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden yüklediği tomrukları Kastamonu'ya taşıyan, sürücü İ.Ş. idaresindeki 37 AAY 716 plakalı tırın tekerleği, Kadıdağı mevkisinde alev aldı.

Alevlerin kısa sürede tırın dorsesindeki tomruklara sıçraması üzerine sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım talep etti. Olay yerine gelen ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Yangın sonucu tırın dorsesi ve tomruklarda hasar oluştu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Kastamonu'da seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.