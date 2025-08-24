Kastamonu'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Yağmur Pehlivanlı Hayatını Kaybetti

Kaza, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos'ta meydana geldi

Kastamonu'da yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 16 yaşındaki Yağmur Pehlivanlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'nde 21 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Olayda, sürücü olarak belirtilen N.V. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, genç kıza çarptı.

Yağmur Pehlivanlı, Kastamonu'da yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamadı.

Konuya ilişkin yetkililerin soruşturması ve kaza ile ilgili detaylı inceleme sürüyor.