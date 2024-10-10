Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası

Kastamonu'da meydana gelen bir trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Gelişmeler

Kaza, Kastamonu'dan Taşköprü yönüne giden Figen Kevser Mantaroğlu idaresindeki 37 AN 228 plakalı hafif ticari aracın, karşı yönden gelen Soner Ölmez yönetimindeki 67 EE 693 plakalı otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışma, Gömeç köyü yakınlarında yaşandı.

Yaralıların Durumu

Kaza sonrası otomobilin sürücüsü Soner Ölmez, araçta sıkıştı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, Ölmez'i bulunduğu yerden kurtardı. Yaralılar, kazanın hemen ardından ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.