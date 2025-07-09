Kastamonu'da Trafik Kazası: Ambulans Helikopter Yaralıyı Ankara'ya Sevk Etti

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan 55 yaşındaki A.Ç., ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Geçirdiği kaza sonucu yaralanan A.Ç., ilk olarak Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk tetkiklerin ardından, hastanın durumu gereği ileri tetkik ve tedavi için başka bir hastaneye nakline karar verildi.

Hastanın tedavi için Ankara'daki bir hastaneye sevkine karar verilmesinin ardından, A.Ç. ambulansla Kastamonu Havalimanı'na taşındı. Burada ambulans helikoptere alınarak, Ankara'ya götürüldü.

Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.

Kastamonu'da trafik kazasında yaralanan 55 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edildi.