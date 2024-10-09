Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Kastamonu ilinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önemli bir müdahalede bulundu.

Şüpheli Tutuklandı

Operasyon kapsamındaki araştırmalar sonucu, T.A. isimli şahsın evine yapılan baskında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Elde edilen bulgular arasında 229,32 gram bonzai, 4,94 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanımı için kullanılan cam düzenek ile hassas terazi yer aldı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklandı. Bu operasyon, Kastamonu'daki uyuşturucu ile mücadele çabalarının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kentte Uyuşturucu Sorunuyla Mücadele

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek için sıkı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. Bu tür operasyonlar, halk sağlığını korumak ve uyuşturucu bağımlılığını önlemek amacıyla kritik önem taşıyor.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.