Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da gerçekleştirilen kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu sonucunda, 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Y.K. ve Ö.T.'yi hedef aldı.

Gözaltına Alınan Şahısların Ele Geçirilen Malzemeleri

Şüphelilerin araç ve ikametinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile birlikte ruhsatsız bir silah ele geçirildi. Yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adli Süreç Başladı

Çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan zanlıların adli süreçleri devam etmesi bekleniyor. Bu operasyon, Kastamonu'da uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesidir.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız silah ele geçirildi.