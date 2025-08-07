Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu ile Mücadele Başarıyla Sürüyor

Kastamonu'da, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Ekipleri Harekete Geçti

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu kullanan ve satan kişiler üzerinde yoğunlaşarak titiz bir çalışma yürüttü.

Bu süreçte, şüpheliler M.K. ve G.C.'nin üzerinde ve araçta yapılan arama sonucunda 101,42 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Ele geçirilen uyuşturucu maddesi ile birlikte, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler Kastamonu Adliyesi'ne sevk edildi. Burada nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.K. ve G.C., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu tür operasyonların devam edeceği öğrenildi.

