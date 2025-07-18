Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen bir uyuşturucu operasyonunda, iki şüpheli tutuklandı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Arama ve Ele Geçirilenler

Bu doğrultuda, O.O. ve O.T. isimli şahısların araç ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Adli Süreç Başladı

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından yapılan sorgulama sonucunda her iki zanlı da tutuklandı.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.