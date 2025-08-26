Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 2 firari hükümlü cezaevine gönderildi

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 firari hükümlü yakalandı

Emniyetin çalışması sonucu cezaevine gönderildiler

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlünün uyuşturucu maddeyle yakalandığı bildirildi.

Ekiplerin tespiti üzerine yapılan aramada M.B. ve N.E.B.'nin üzerinde sentetik ecza hapı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak suçundan haklarında soruşturma açılan şüphelilerden M.B.'nin 6 yıl, 12 ay, N.E.B.'nin ise 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.