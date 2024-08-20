Kastamonu'da Yangın: 3 Ev Yanarken 17 Yaşındaki Genç Aranıyor

Kastamonu'da Çıkan Yangın

Kastamonu'nun Tosya ilçesi, Bürnük köyünde yer alan bir evde çıkan yangın, çevredeki 3 evi de etkileyerek büyük zarara yol açtı.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Erdoğan Sivrioğlu'na ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirildi. Yangının kısa sürede büyüyerek bitişikteki iki eve sıçramasıyla birlikte felaketin boyutları arttı.

İtfaiye ve Kurtarma Ekipleri Olay Yerinde

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Tosya Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler, yangını kontrol altına almalarına rağmen, 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

17 Yaşındaki Genç İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Yangın sırasında evde bulunduğu düşünülen 17 yaşındaki Alperen Bulanıkoğlu için arama çalışmaları yapıldı. AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri, yangının ardından evin enkazında genç için arama faaliyetlerine başladı. Aile ve yetkililer, gençten umutla haber bekliyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangında evde olduğu düşünülen genç aranıyor.