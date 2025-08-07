Kastamonu'da Yangın: Ev ve Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu Çatalzeytin'de Yangın Felaketi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde, Paşalı köyü Mustafaoğlu Mahallesi'nde çıkan yangında, bir ahşap ev ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangının haberi çevre sakinleri tarafından hemen Çatalzeytin ve Türkeli itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne iletildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ancak ev ve ahırdan geriye sadece harabe bir görüntü kaldı.

Yangında Hayvanlar da Zarar Gördü

Maalesef, yangın sonucunda ahırda bulunan iki kedi yavrusu da hayatını kaybetti. Ayrıca, alevlerin sıçradığı iki evin çatısında da hasar meydana geldi.

Yangının Kaynağı Sobadan Çıkmış Olabilir

Köy sakinlerinden Sadık Özdemir, yangını haber aldıktan sonra itfaiye ekiplerini arayarak durumu bildirdiğini söyledi. Özdemir, ekiplerin yangına müdahale sürecindeki hızından memnun olduğunu belirterek, yangının sobadan çıkmış olabileceğini tahmin ettiğini ifade etti.

