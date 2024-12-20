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Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde İki Afrodit Heykeli Keşfedildi

Kastamonu'nun Pompeiopolis Antik Kenti'nde yapılan kazılarda iki Afrodit heykeli bulundu. Çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 11:42
Kastamonu'daki Pompeiopolis Antik Kenti'nde İki Afrodit Heykeli Keşfedildi

Kastamonu'da Pompeiopolis Antik Kenti'nde Heykel Bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, iki Afrodit heykeli keşfedildi. Kazı çalışmaları, tarihi Paflagonya bölgesinin başkenti sayılan bu alanda 2006 yılından beri sürdürülmekte olup, Doç. Dr. Mevlüt Eliüşük başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Heykellerin Parçaları Gün Yüzüne Çıktı

Kazıların devam ettiği Odeon (konser salonu) olarak adlandırılan bölümde, bir heykelin başı ve diğerinin gövdesi açığa çıkarıldı. Doç. Dr. Eliüşük, bu yıl villa ve tiyatro alanında eş zamanlı olarak kazı ve restorasyon çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Odeonda Sıkıntılı Durumlar Belirlendi

Tiyatronun yanında bulunan odeonda yoğunlaştırılan kazılarda, 2 metre kalınlığında kül tabakası olduğu tespit edildi. Eliüşük, bu durumun endişe verici olduğunu, çünkü mermerin yakılarak kireç elde edildiğini söyledi. Oturma sıralarının neredeyse tamamen kireç haline dönüştüğü ve günümüze ulaşan kalıntıların çok az olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kazılarda Yeni Keşifler

Yapının tuğla ağırlıklı ana kayaya oturduğunu ifade eden Eliüşük, birkaç yerde duvar resimleri gördüklerini de aktardı. Kazılar devam ederken, Geleceğe Miras Projesi kapsamında tiyatro ve odeon için restorasyon projeleri hazırlanacak. 2025 yılında bu yapıların restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılması planlanıyor.

Pompeiopolis Antik Kenti'nin Önemi

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Pompeiopolis Antik Kenti'nin Karadeniz'in en büyük kazısı olduğunu ve bölgenin turizm açısından değer kazanacağını vurguladı. Burasının, ziyaretçiler için önemli bir alan olacağı umudunu dile getirdi.

Gelecek Hedefleri

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven ise, kazıların büyük titizlikle sürdüğünü ve Pompeiopolis'in Karadeniz'in Efes'i olmasının hedeflendiğini belirtti. Bu projenin bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda iki Afrodit...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda iki Afrodit heykeline ulaşıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda iki Afrodit...

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bulunan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda iki Afrodit heykeline ulaşıldı.

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